Из-за смерти башкирского подростка в загоревшейся изнутри машине завели «уголовку»

В Салаватском районе Башкирии Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка и получения тяжелых ожогов 13-летним мальчиком в деревне Бишевлярово. Расследование, как сообщает пресс-служба ведомства, ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Согласно одной из версий, вчера, 4 июня, подростки находились в автомобиле ВАЗ-2106, припаркованном во дворе одного из них. В салоне машины могла находиться емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание паров, в результате чего 15-летний юноша получил ожоги 80% тела и на следующий день скончался в больнице. Его 13-летний друг с ожогами 50% тела остается в тяжелом состоянии.
Следователи проводят комплекс экспертиз для установления точных обстоятельств трагедии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.