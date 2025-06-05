Из-за смерти башкирского подростка в загоревшейся изнутри машине завели «уголовку»

Согласно одной из версий, вчера, 4 июня, подростки находились в автомобиле ВАЗ-2106, припаркованном во дворе одного из них. В салоне машины могла находиться емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание паров, в результате чего 15-летний юноша получил ожоги 80% тела и на следующий день скончался в больнице. Его 13-летний друг с ожогами 50% тела остается в тяжелом состоянии.