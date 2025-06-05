Аферисты выманили у калининградки 2,3 млн рублей под видом продления полиса

Схема обмана развернулась в несколько этапов. Сначала женщине позвонили с сообщением о необходимости продления медицинского полиса. Затем последовал звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил о подозрительной попытке оформления кредита по её карте. Для «блокировки» операции он убедил её оформить новую кредитную карту.
Финальный этап мошенничества осуществил лжесотрудник правоохранительных органов, который, представившись защитником, убедил женщину перевести все имеющиеся средства на «безопасные» счета для их сохранности.
В результате доверчивая калининградка перевела аферистам 2320500 рублей. Осознав произошедшее, она обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).