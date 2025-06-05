Аферисты выманили у калининградки 2,3 млн рублей под видом продления полиса

Схема обмана развернулась в несколько этапов. Сначала женщине позвонили с сообщением о необходимости продления медицинского полиса. Затем последовал звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил о подозрительной попытке оформления кредита по её карте. Для «блокировки» операции он убедил её оформить новую кредитную карту.