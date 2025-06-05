В URA.RU проходят обыски: что известно на данный момент

Во время обыска одной из сотрудниц стало плохо. Девушка, которая через две недели должна уйти в декретный отпуск, оказалась под ударом стресса, вызванного жесткими действиями силовиков. Она работает в отделе кадров, который вообще не связан со свердловской редакцией, но следователи оставили ее в офисе, несмотря на очевидный риск. Лишь спустя два часа переговоров нашу коллегу отпустили из помещения.