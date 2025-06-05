В Иркутске 57-летний мужчина вместе с сестрой покушались на убийство ребенка

В Иркутске 57-летний бывший владелец торгового центра осужден за ряд преступлений. Так, в 2021 году мужчина вымогал деньги у своего партнера по бизнесу, угрожая ему насилием и уничтожением имущества. После этого иркутянин вместе с несовершеннолетним племянником подожгли имущество девяти человек из-за личной неприязни. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, к следующему преступлению подсудимый привлек свою сестру, которая не знала о замыслах брата.