В Иркутске 57-летний мужчина вместе с сестрой покушались на убийство ребенка

В Иркутске 57-летний бывший владелец торгового центра осужден за ряд преступлений. Так, в 2021 году мужчина вымогал деньги у своего партнера по бизнесу, угрожая ему насилием и уничтожением имущества. После этого иркутянин вместе с несовершеннолетним племянником подожгли имущество девяти человек из-за личной неприязни. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, к следующему преступлению подсудимый привлек свою сестру, которая не знала о замыслах брата.
Девушка не знала о замыслах своего брата ГУ МВД по Иркутской области.
— Мужчина покушался на смерть малолетней девочки из-за личной неприязни к ее матери. Он неоднократно угрожал женщине. В результате на парковке около детского сада мужчина поджёг автомобиль, в котором была девочка. Свой умысел злоумышленник не закончил, так как пассажирка смогла выйти из салона, — рассказали в ведомстве.
Ущерб от этих преступлений оценивается более чем в 20 миллионов рублей. Суд назначил предпринимателю 10 лет лишения свободы в колонии строг режима, а его сестре — полтора года в колонии-поселении.