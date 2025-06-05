В Самарской области медвежонка держали в подвале

Беспокойное поведение собаки привлекло внимание сотрудников уголовного розыска во время посещения домовладения в Волжском районе Самарской области, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Животное неоднократно подбегало к входной двери, ведущей в подвальное помещение. Когда хозяин дома открыл дверь по требованию полиции, навстречу оперативникам выбежал маленький медвежонок.
Как рассказал мужчина, он подобрал медвежонка на трассе по пути домой из Башкортостана.
Правоохранители оперативно связалась с природоохранными органами. Малыша забрали и теперь готовят к передаче в зоопарк.