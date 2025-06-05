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В Самарской области медвежонка держали в подвале

В Волжском районе Самарской области сотрудники полиции заметили странное поведение собаки, которую беспокоила подвальная дверь. После проверки выяснилось, что там находится медвежонок, которого хозяин дома взял с трассы по пути из Башкортостана. Животное передано природоохранным органам и будет отправлено в зоопарк.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Беспокойное поведение собаки привлекло внимание сотрудников уголовного розыска во время посещения домовладения в Волжском районе Самарской области, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Животное неоднократно подбегало к входной двери, ведущей в подвальное помещение. Когда хозяин дома открыл дверь по требованию полиции, навстречу оперативникам выбежал маленький медвежонок.

Как рассказал мужчина, он подобрал медвежонка на трассе по пути домой из Башкортостана.

Правоохранители оперативно связалась с природоохранными органами. Малыша забрали и теперь готовят к передаче в зоопарк.