В Самарской области медвежонка держали в подвале

В Волжском районе Самарской области сотрудники полиции заметили странное поведение собаки, которую беспокоила подвальная дверь. После проверки выяснилось, что там находится медвежонок, которого хозяин дома взял с трассы по пути из Башкортостана. Животное передано природоохранным органам и будет отправлено в зоопарк.