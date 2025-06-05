Минчанин пойдет под суд, разгромив машину соседа из-за ухода жены

В Минске мужчина в расстроенных чувствах разгромил чужую машину, сообщает агентство «Минск-Новости».
На скамье подсудимых оказался минчанин, который выпившим руками и ногами сильно повредил чужое авто. Пьяный 37-летний мужчина на улице Притыцкого рядом с подъездом дома заметил соседскую «Хонда Аккорд». Фигурант бил ногами по кузову, затем залез на капот стал прыгать и разбил лобовое стекло. Ущерб превысил 2500 белорусских рублей.
Милиция задержала хулигана на месте. Правоохранителям минчанин сказал, что был расстроен из-за ухода жены и отсутствия у него работы. Было установлено, что мужчина нигде не работает, раньше был судим за пьяное вождение, имеет не снятую и не погашенную судимость.
Фигуранту инкриминируют хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
Свою вину он полностью признал и ущерб возместил полностью.
Тем временем белорус принес обменять евро из свадебного подарка, но в банк приехала милиция.