Минчанин пойдет под суд, разгромив машину соседа из-за ухода жены

Милиция задержала хулигана на месте. Правоохранителям минчанин сказал, что был расстроен из-за ухода жены и отсутствия у него работы. Было установлено, что мужчина нигде не работает, раньше был судим за пьяное вождение, имеет не снятую и не погашенную судимость.