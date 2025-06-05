В Воронежской области детей сняли с поезда из-за массового отравления

В среду, 4 июня, на станции Лиски случилось ЧП. Дети, ехавшие в пассажирском поезде Екатеринбург — Анапа, почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Врачи оказали ее. У детей обнаружили признаки пищевой инфекции, и сняли с поезда и отвезли в больницу. Количество пострадавших, их возраст и пол не сообщают.
Сотрудники Воронежского следственного отдела Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователь провел осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливают причины и условия ЧП.
Напомним, еще одно ЧП на железной дороге случилось утром 5 июня. На перегоне Евдаково — Сагуны был поврежден один из путей. Неисправность железнодорожного полотна заметил машинист. Во время ЧП никто не пострадал, но несколько пассажирских поездов задерживаются в пути.