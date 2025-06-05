В Воронежской области детей сняли с поезда из-за массового отравления

В среду, 4 июня, на станции Лиски случилось ЧП. Дети, ехавшие в пассажирском поезде Екатеринбург — Анапа, почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Врачи оказали ее. У детей обнаружили признаки пищевой инфекции, и сняли с поезда и отвезли в больницу. Количество пострадавших, их возраст и пол не сообщают.