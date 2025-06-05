500 кв. метров травы выгорело в районе 1-й Луговой в Ростове-на-Дону

Сегодня, 5 июня, на территории левобережья в Ростове-на-Дону произошел новый ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Возгорание, так же как и вчера, случилось в районе 1-й Луговой. На этот раз пламя распространилось на 500 кв. метров. Пожарных вызвали около 10:40, локализовали горение в 11:40. В 12:09 было ликвидировано открытое горение.
Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали десять человек и три автоцистерны. Вчера в районе 1-й Луговой горело 300 кв. метров сухой травы.
Подпишись на нас в Telegram.