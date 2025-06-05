Барсетка с 150 тысячами рублей и золотом пропала в магазине Хабаровска

В Хабаровске в одном из супермаркетов мужчина оставил на витрине барсетку с 150 тысячами рублей и украшениями на 23 тысячи. Когда он вернулся, вещи пропали. Общий ущерб составил 173 тысячи рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Полиция задержала 54-летнего жителя Хабаровского района, который уже имел судимость за кражу. Он сдал украшения в ломбард за 30 тысяч рублей, деньги потратил», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина возместил ущерб и находится под подпиской о невыезде. Сейчас полиция ищет похищенное.