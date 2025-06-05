В Улан-Удэ 20-летний мотоциклист пострадал в ДТП

В Улан-Удэ на улице Шумяцкого днем на высокой скорости столкнулись иномарка и мотоцикл. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии, 55-летняя женщина управляла «Тойотой Витц» и когда выехала с прилегающей территории не уступила дорогу 20-летнему мотоциклисту.
— Водитель мотоцикла не имел водительских прав на управление транспортом. Удар был такой силы, что по инерции мотоцикл столкнулся с еще одним авто, — пояснили в полиции.
Сразу после аварии парень встал и отошел с дороги на тротуар, позже потерпевшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести. За сутки только в одном квартале города — это уже третье ДТП с участием мотоциклистов.
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