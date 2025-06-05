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На западе Москвы вторые сутки ищут сбежавшего удава

В Очаково-Матвеевском на западе Москвы уже двое суток продолжается поиск крупного удава, сбежавшего из квартиры. Его хозяйка, девушка, профессионально занимающаяся танцами, заверяла, что питомец безобиден, но после исчезновения соседи обеспокоены. Многие закрыли окна и балконные двери. Она просит не усыплять змею при обнаружении.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В одном из домов на западе столицы, в районе Очаково-Матвеевское, разворачивается необычная история: из квартиры пропал удав. Поисками питомца уже несколько дней занимаются как сотрудники экстренных служб, так и напуганные жильцы дома сообщает MK.RU.

По словам хозяйки, молодой девушки, которая профессионально занимается танцами, удав был для нее настоящим домашним любимцем. В квартире для него был оборудован просторный террариум с необходимым микроклиматом. Девушка рассказала, что часто брала змею на руки, гладила и ни разу не замечала в ней признаков агрессии.

О необычном питомце жители дома узнали сравнительно недавно, когда девушка разместила в общем чате объявление: «Не нужны ли кому белые крысы? Моему питомцу они не понравились». Многие удивились, узнав, что речь идет о змее. Хозяйка поспешила успокоить соседей, заверив, что удав совершенно безобиден.

Однако вечером в среду ситуация резко изменилась: девушка сообщила в домовом чате, что ее питомец пропал, и попросила соседей помочь в поисках. Многие жильцы сразу же закрыли форточки и балконные двери, а некоторые вообще побоялись выходить из квартир.

На следующее утро девушка обратилась в городские службы с просьбой найти удава. Она попросила не усыплять питомца, если его удастся обнаружить.