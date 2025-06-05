На западе Москвы вторые сутки ищут сбежавшего удава

По словам хозяйки, молодой девушки, которая профессионально занимается танцами, удав был для нее настоящим домашним любимцем. В квартире для него был оборудован просторный террариум с необходимым микроклиматом. Девушка рассказала, что часто брала змею на руки, гладила и ни разу не замечала в ней признаков агрессии.