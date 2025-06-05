На западе Москвы вторые сутки ищут сбежавшего удава

В одном из домов на западе столицы, в районе Очаково-Матвеевское, разворачивается необычная история: из квартиры пропал удав. Поисками питомца уже несколько дней занимаются как сотрудники экстренных служб, так и напуганные жильцы дома сообщает MK.RU.
По словам хозяйки, молодой девушки, которая профессионально занимается танцами, удав был для нее настоящим домашним любимцем. В квартире для него был оборудован просторный террариум с необходимым микроклиматом. Девушка рассказала, что часто брала змею на руки, гладила и ни разу не замечала в ней признаков агрессии.
О необычном питомце жители дома узнали сравнительно недавно, когда девушка разместила в общем чате объявление: «Не нужны ли кому белые крысы? Моему питомцу они не понравились». Многие удивились, узнав, что речь идет о змее. Хозяйка поспешила успокоить соседей, заверив, что удав совершенно безобиден.
Однако вечером в среду ситуация резко изменилась: девушка сообщила в домовом чате, что ее питомец пропал, и попросила соседей помочь в поисках. Многие жильцы сразу же закрыли форточки и балконные двери, а некоторые вообще побоялись выходить из квартир.
На следующее утро девушка обратилась в городские службы с просьбой найти удава. Она попросила не усыплять питомца, если его удастся обнаружить.