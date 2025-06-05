Союз журналистов России назвал обыски в Ura.ru демонстративной силовой акцией

Обыски в региональной редакции и квартирах нескольких сотрудников Ura.ru прошли утром 5 июня. Известно о задержании журналистов Анны Салымской, Сергея Бодрова и Дениса Аллаярова. Двух последних допросили в качестве свидетелей и отпустили домой, сообщал «Ъ-Урал». СМИ также писали о недопуске адвоката к Аллаярову, а также о применении силы к главному редактору Диане Козловой.