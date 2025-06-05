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ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Источник: Соцсети

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв.

Все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия, уточнили в ФСБ, добавив, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье «терроризм».