ФСБ сообщила о попытке подрыва ж/д путей в Воронежской области

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, предотвращено повреждение поезда, что помогло избежать человеческих жертв.
Все обстоятельства произошедшего расследуются, проводится осмотр места происшествия, уточнили в ФСБ, добавив, что по имеющимся первым признакам есть все основания возбуждения уголовного дела по статье «терроризм».