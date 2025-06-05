Искал любовь, но только потерял… Сибиряк из Бурятии даже не догадывался, чем обернется свидание с незнакомкой

Свидание в гостиничном номере обрело неожиданное завершение. Все произошло в столице Бурятии Улан-Удэ. 42-летний сибиряк познакомился на улице с обворожительной 33-летней красоткой. Общение было решено продолжить в номере гостиницы.
— Во время застолья девушка неоднократно просила его телефон, ссылаясь на необходимость совершить телефонные звонки. Воспользовавшись недолгим отсутствием хозяина номера, женщина перевела на свой счет деньги в сумме 70 000 рублей, — поделились в ГУ МВД Бурятии.
К счастью, роковую женщину удалось быстро поймать. Только вот она уже успела потратить часть денег украденных у нового кавалера. Теперь по факту кражи возбуждено уголовное дело, которое может привести к 6 годам лишения свободы.