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Детский лагерь в Башкирии опечатали из-за угрозы жизням детей

В Башкирии из-за нарушений пожарной безопасности опечатали детский лагерь.

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Источник: Комсомольская правда

В детском лагере «Витим» в Башкирии инспекторы МЧС обнаружили многочисленные нарушения противопожарных норм. Как сообщили в службе судебных приставов республики, проверка выявила 28 серьезных отклонений от требований безопасности, создающих угрозу для жизни и здоровья детей.

Несмотря на выданное весной предписание об устранении недостатков, руководство лагеря не предприняло необходимых мер. При этом учреждение успело принять 168 детей на летнюю смену. В результате судебные приставы Туймазинского района приняли решение приостановить деятельность лагеря на 30 суток.

По информации ведомства, администрации учреждения предписано отправить детей домой. Должностным лицам компании-оператора грозит уголовная ответственность за игнорирование требований пожарной безопасности.

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