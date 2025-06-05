Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело

Отмечается, что в видеозаписях блогера обнаружены «признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения».
«На основании этого следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и п. “а” ч. 2 ст. 282 УК РФ. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.
Добавляется, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Кроме того, в отношении блогера, «разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики», организована проверка.