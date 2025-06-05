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Обыски и задержания в редакции URA.RU. Главное

В четверг в офисе интернет-издания URA.RU в Екатеринбурге и по адресам проживания сотрудников прошли обыски. Были задержаны трое журналистов — Сергей Бодров, Денис Аллаяров и Анна Салымская.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В четверг 5 июня правоохранительные органы провели обыски в офисе издания URA.RU в Екатеринбурге, а также по местам жительства нескольких сотрудников издания. В ходе мероприятий были задержаны трое журналистов.

Задержанные:

Сергей Бодров, журналист;

Денис Аллаяров, редактор;

Анна Салымская, журналистка.

Позднее Сергей Бодров был допрошен в качестве свидетеля и отпущен. Он заявил, что никогда не нарушал закон в своей журналистской деятельности. Также ему была выдана подписка о неразглашении данных предварительного следствия.

В российских силовых структурах сообщили, что при обыске на рабочих компьютерах сотрудников издания были обнаружены документы и переписка, подтверждающие факт систематического получения и использования оперативной информации, переданной бывшими сотрудниками полиции.

Редакция URA.RU опубликовала официальное заявление, в котором подтвердила проведение обысков в офисе и по адресам сотрудников. При этом издание назвало информацию из Telegram-каналов о причастности журналистов к финансированию врачебных организаций или другим противоправным схемам «завиральной» и не соответствующей действительности.

«Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идёт», — заявили в редакции.

По данным телеграм-канала Mash, ситуация вокруг обысков получила новый поворот. Как стало известно, все сотрудники издания допрашиваются в качестве свидетелей, никто из журналистов не задержан.

Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Под следствие попали неустановленные сотрудники правоохранительных органов, которые, как предполагается, передавали журналистам конфиденциальные данные, включая персональную информацию.