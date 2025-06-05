Обыски и задержания в редакции URA.RU. Главное

В четверг 5 июня правоохранительные органы провели обыски в офисе издания URA.RU в Екатеринбурге, а также по местам жительства нескольких сотрудников издания. В ходе мероприятий были задержаны трое журналистов.
Задержанные:
Сергей Бодров, журналист;
Денис Аллаяров, редактор;
Анна Салымская, журналистка.
Позднее Сергей Бодров был допрошен в качестве свидетеля и отпущен. Он заявил, что никогда не нарушал закон в своей журналистской деятельности. Также ему была выдана подписка о неразглашении данных предварительного следствия.
В российских силовых структурах сообщили, что при обыске на рабочих компьютерах сотрудников издания были обнаружены документы и переписка, подтверждающие факт систематического получения и использования оперативной информации, переданной бывшими сотрудниками полиции.
Редакция URA.RU опубликовала официальное заявление, в котором подтвердила проведение обысков в офисе и по адресам сотрудников. При этом издание назвало информацию из Telegram-каналов о причастности журналистов к финансированию врачебных организаций или другим противоправным схемам «завиральной» и не соответствующей действительности.
«Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идёт», — заявили в редакции.
По данным телеграм-канала Mash, ситуация вокруг обысков получила новый поворот. Как стало известно, все сотрудники издания допрашиваются в качестве свидетелей, никто из журналистов не задержан.
Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Под следствие попали неустановленные сотрудники правоохранительных органов, которые, как предполагается, передавали журналистам конфиденциальные данные, включая персональную информацию.