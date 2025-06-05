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СК завел дело о теракте после подрыва ж/д путей в Воронежской области

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва железнодорожных путей в Воронежской области, его будет расследовать центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

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Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«5 июня в Воронежской области непосредственно перед прохождением поезда произошел подрыв пути, повлекший повреждение железнодорожного полотна и остановку нескольких составов. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства террористического акта.