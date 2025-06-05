СК завел дело о теракте после подрыва ж/д путей в Воронежской области

«5 июня в Воронежской области непосредственно перед прохождением поезда произошел подрыв пути, повлекший повреждение железнодорожного полотна и остановку нескольких составов. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК.