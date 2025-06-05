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В подмосковном ФОКе выявили 25 «мертвых душ»: ущерб превысил 30 млн рублей

В физкультурно-оздоровительном комплексе Долгопрудного выявлена масштабная схема хищения бюджетных средств. Директор и его заместитель организовали фиктивное трудоустройство 25 «мертвых душ». Бюджет лишился более чем на 30 миллионов рублей. По версии следствия, зарплаты по поддельным табелям обналичивались и распределялись между участниками схемы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Долгопрудном выявлена организованная схема хищения бюджетных средств в физкультурно-оздоровительном комплексе. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Сотрудники ФСБ задержали директора и заместителя директора ФОКа. Их подозревают в создании схемы хищения денег через фиктивное трудоустройство 25 человек.

По версии следствия, руководители комплекса предоставляли в бухгалтерию табели учета рабочего времени, в которые были включены несуществующие сотрудники. Зарплаты по «мертвым душам» затем обналичивались и распределялись между причастными. Общий ущерб бюджету региона составил более 30 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.