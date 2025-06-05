В подмосковном ФОКе выявили 25 «мертвых душ»: ущерб превысил 30 млн рублей

По версии следствия, руководители комплекса предоставляли в бухгалтерию табели учета рабочего времени, в которые были включены несуществующие сотрудники. Зарплаты по «мертвым душам» затем обналичивались и распределялись между причастными. Общий ущерб бюджету региона составил более 30 миллионов рублей.