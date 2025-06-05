Умер сооснователь «Аквариума» Анатолий Гуницкий

Анатолий Уницкий окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии в 1982 году. Несколько лет трудился рабочим в музеях и консерваториях, также работал лифтером. После был заведующим литературной частью «Театра реального искусства», директором «Театра абсурда».