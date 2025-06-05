В Анапе мужчина пытался ограбить ювелирный салон через крышу. Видео

Полицейские Анапы задержали мужчину, подозреваемого в попытке ограбления местного ювелирного салона. По данным городского ОВД, им оказался 44-летний житель Новороссийска, ранее неоднократно судимый. Как установило следствие, ночью злоумышленник проник в ювелирный салон через крышу, повредив потолок.
Он успел собрать более 300 золотых изделий, однако вынести их не смог: сработала сигнализация. Заметив приезд сотрудников охранного предприятия, подозреваемый сбросил сумку с похищенным и скрылся.
Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска он был задержан на одной из улиц Анапы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к краже». На период предварительного следствия он заключён под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.