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В Анапе мужчина пытался ограбить ювелирный салон через крышу. Видео

В Анапе 44-летний житель Новороссийска пытался ограбить ювелирный салон, проникнув внутрь через крышу. Он собрал более 300 золотых изделий, но вынести их не успел.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
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Источник: РИА "Новости"

Полицейские Анапы задержали мужчину, подозреваемого в попытке ограбления местного ювелирного салона. По данным городского ОВД, им оказался 44-летний житель Новороссийска, ранее неоднократно судимый. Как установило следствие, ночью злоумышленник проник в ювелирный салон через крышу, повредив потолок.

Он успел собрать более 300 золотых изделий, однако вынести их не смог: сработала сигнализация. Заметив приезд сотрудников охранного предприятия, подозреваемый сбросил сумку с похищенным и скрылся.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска он был задержан на одной из улиц Анапы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к краже». На период предварительного следствия он заключён под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.