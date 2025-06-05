В Рыльске при ударе по жилым домам погибла женщина, еще шесть человек пострадали

«Атака пришлась по многоквартирному и частным домам. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены еще несколько жилых домов, выбиты окна неработающего хлебозавода», — написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, среди раненых пять женщин и один мужчина. В тяжелом состоянии находится 83-летняя пострадавшая. Он также написал, что у погибшей женщины было трое детей.
С начала дня в отдельных районах Курской области 12 раз объявляли ракетную опасность. С 17:00 она действует на территории всего региона.