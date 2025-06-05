В Рыльске при ударе по жилым домам погибла женщина, еще шесть человек пострадали

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Рыльску. По его словам, атака пришлась по многоквартирному и частным домам. Погибла 32-летняя женщина, еще шесть человек ранены. Ранее в регионе объявили ракетную опасность.