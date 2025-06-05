Втайне стала матерью двоих детей: В Петербурге нашли загадочно пропавшую девять лет назад девушку

Конфликт с родителями, настаивавшими на операции, стал причиной самовольного ухода Виктории из больницы. Её местонахождение было случайно установлено 2 июня, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали её в Сестрорецке. После установления адреса, Викторию пригласили в Управление криминалистики, где она рассказала, что скрывалась у подруги во Всеволожске, опасаясь розыска. Позже она переехала к мужчине в Сестрорецк, где родила двоих детей дома, избегая медицинского вмешательства и контактов с государственными службами. Виктория утверждает, что не подвергалась никакому насилию и не желает общаться с семьёй. В настоящее время ей 24 года.