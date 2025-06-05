Минобороны сообщило о ликвидации четырех дронов ВСУ над Брянской областью

В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион несколько домов и машин в хуторе Сулин получили повреждения. В частности, из-за падения обломков беспилотников в одном доме частично разрушилась кровля, в другом разбились окна, порвались электропровода, разрушился сарай, также был разбит автомобиль.