Минобороны сообщило о ликвидации четырех дронов ВСУ над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Около 19:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, — передает Telegram-канал российского оборонного ведомства.
Ночью 5 июня российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников: 15 — над территорией Ростовской области, 11 — над территорией Республики Крым, два — над территорией Белгородской области, по одному — над территориями столичного региона и Курской области.
В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион несколько домов и машин в хуторе Сулин получили повреждения. В частности, из-за падения обломков беспилотников в одном доме частично разрушилась кровля, в другом разбились окна, порвались электропровода, разрушился сарай, также был разбит автомобиль.