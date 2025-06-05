В Дагестане выявили две незаконные майнинг-фермы

«Специалисты филиала “Дагэнерго” совместно с сотрудниками МВД по Дагестану пресекли факт хищения электроэнергии майнинговой фермой в селе Унцукуль Унцукульского района. Еще 64 функционирующих устройства для добычи криптовалюты обнаружили в чердачном помещении гостиничного комплекса, расположенного рядом с федеральной трассой на территории Карабудахкентского района», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ферма в Унцукульском районе была найдена в частном доме. На территории обнаружено 45 устройства для добычи криптовалюты. «В этом районе жители систематически жалуются на низкое напряжение электричества в домах. Ущерб, нанесенный майнером энергосистеме региона, превышает 2,4 млн рублей», — добавили в пресс-службе.