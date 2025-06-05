Захарова расшифровала послание Молдавии по поводу газа из РФ

«Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ее сообщение стало ответом на новость о решении Молдавии взять кредит, чтобы попытаться отказаться от услуг «Молдовгаза».