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Трамп после ссоры с Маском предложил обрубить ему финансирование

Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с предпринимателем Илоном Маском предложил прекратить предоставлять его компаниям госсубсидии и контракты. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях.

Трамп пошел на открытый конфликт со своим ближайшим сторонником Маском.

Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с предпринимателем Илоном Маском предложил прекратить предоставлять его компаниям госсубсидии и контракты. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМаск и Трамп начали войну в соцсетях, попутно угрожая друг другу: онлайн-трансляция.

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в дружбе с Маском. Так он отреагировал после критики политики администрации Белого дома со стороны миллиардера. Предприниматель резко раскритиковал бюджетный проект Белого дома, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.