Трамп после ссоры с Маском предложил обрубить ему финансирование

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в дружбе с Маском. Так он отреагировал после критики политики администрации Белого дома со стороны миллиардера. Предприниматель резко раскритиковал бюджетный проект Белого дома, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети.