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В Аксайском районе в поселке Олимпийский сбили годовалого ребенка

Годовалый ребенок под колесами: страшное ДТП в Аксайском районе.

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Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе произошло страшное ДТП с участием годовалого ребенка. 5 июня на улице Андрея Моисеева в поселке Олимпийский 58-летняя водитель автомобиля Changan совершила наезд на малыша. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, водитель начала движение на автомобиле Changan. Женщина не заметила годовалого пешехода. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали ребенка. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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