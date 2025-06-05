В Аксайском районе в поселке Олимпийский сбили годовалого ребенка

В Аксайском районе произошло страшное ДТП с участием годовалого ребенка. 5 июня на улице Андрея Моисеева в поселке Олимпийский 58-летняя водитель автомобиля Changan совершила наезд на малыша. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.