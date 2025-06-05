Трамп закусился с Илоном Маском: из-за чего разгорелся скандал между двумя бывшими друзьями

Еще в апреле Трамп признавался, что Маск ему нравится.
Президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск, ранее заявлявшие о дружеских отношениях, теперь оказались по разные стороны баррикад. Между бывшими коллегами началась словесная перепалка после критики Маска проекта администрации Трампа о бюджете. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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От союзников к оппонентам: как Маск из сторонника Трампа превратился в его критика.
История взаимоотношений президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска сделала новый виток. Если раньше политик и бизнесмен публично демонстрировали взаимную симпатию, то теперь Маск перешел в открытую оппозицию. В свое время основатель Tesla и SpaceX входил в команду кандидата в президенты Трампа, даже возглавлял один из департаментов при Белом доме. Однако после ухода с госслужбы миллиардер начал жестко критиковать администрацию бывшего президента, обвиняя ее в недальновидных решениях. Пока неясно, приведет ли эта полемика к окончательному разрыву отношений или останется лишь эпизодом в их непростой истории взаимодействия.
Трамп разозлился на Маска.
Трамп выразил недовольство действиями Маска, которого обвинил в «саботаже» в социальных сетях. В частности, предприниматель резко раскритиковал бюджетный проект администрации Трампа, назвав его «мерзостью» на своей странице в социальной сети. Несмотря на возникшие разногласия, между Трампом и Маском сохраняются рабочие отношения, сообщал портал Axios со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.
Маск отчитал Трампа за неблагодарность по поводу помощи в победе на выборах.
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Маск жестко прошелся по «неблагодарному» Трампу в своих соцсетях. Предприниматель напомнил о своей помощи Трампу во время предвыборной кампании и заявил, что без нее он бы проиграл на выборах главы Штатов.
Трамп разочаровался в дружбе с Илоном Маском.
В ответ Трамп выразил разочарование поведением Маска. Глава Белого дома напомнил, что именно его администрация оказала значительную поддержку проектам предпринимателя. В прошлом Трамп не раз публично одобрял проекты Маска, включая SpaceX и Tesla, а также привлекал его к обсуждению технологических инициатив.
Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна, но об этом не говорят.
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На фоне публичного конфликта с главой Белого дома Маск сделал сенсационное заявление в своих соцсетях. По его словам, документы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, поскольку в них фигурирует Трамп.
Пока администрация Трампа не прокомментировала заявление Маска. Ранее президент отрицал какую-либо причастность к деятельности Эпштейна, заявляя, что прекратил общение с ним задолго до скандала.
Трамп нарек Маска безумным.
Трамп сообщил, что Маск сошел с ума после того, как президент США отобрал у него мандат на электромобили, который обязывал граждан приобретать ставшие никому не нужными электрические транспортные средства. По словам американского лидера, экс-глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Маск знал об отмене субсидирования электромобилей несколько месяцев.
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В конце мая Трамп и Маск провели совместную пресс-конференцию, на которой обсуждался уход Маска с должности. В ходе мероприятия президент выразил благодарность Маску за его вклад в работу департамента эффективности правительства США (DOGE), а также вручил ему символический золотой ключ от Белого дома, пожелав всего наилучшего в дальнейшем, напоминает «Национальная служба новостей».
В апреле Трамп заявлял, что ему не нужен в команде его соратник, возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Маск. Американский лидер подчеркивал, что оставляет бизнесмена в администрации, потому что тот ему нравится. В своем выступлении, которое транслировал Fox News, Трамп отметил, что Маск проделал «фантастическую работу».