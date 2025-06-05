Трамп закусился с Илоном Маском: из-за чего разгорелся скандал между двумя бывшими друзьями

История взаимоотношений президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска сделала новый виток. Если раньше политик и бизнесмен публично демонстрировали взаимную симпатию, то теперь Маск перешел в открытую оппозицию. В свое время основатель Tesla и SpaceX входил в команду кандидата в президенты Трампа, даже возглавлял один из департаментов при Белом доме. Однако после ухода с госслужбы миллиардер начал жестко критиковать администрацию бывшего президента, обвиняя ее в недальновидных решениях. Пока неясно, приведет ли эта полемика к окончательному разрыву отношений или останется лишь эпизодом в их непростой истории взаимодействия.