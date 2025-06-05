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Выбросили из машины: появились подробности о найденном в пакете младенце

Новорожденную девочку, которую нашли в пакете на улице жители поселка Дубровка, выбросили из машины на Школьной улице. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил Mash.

Новорожденную девочку, которую нашли в пакете на улице жители поселка Дубровка, выбросили из машины на Школьной улице. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил Mash.

— Очевидцы предполагают, что девочка родилась буквально пару часов назад — на ее теле была кровь. Свидетели нечеловеческого поступка сообщили обо всем в «112» — на место прибыли врачи местной поликлиники и госпитализировали ребенка в состоянии средней степени тяжести, — говорится в публикации.

У младенца диагностировали гематомы на голове, передает Telegram-канал.

О произошедшем стало известно 5 июня — об этом сообщили в ГУ МВД России по Ленинградской области. Там отметили, что местные жители нашли пакет с новорожденной у дома 11 по улице Томилина. Позднее ребенка госпитализировали, в текущий момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.