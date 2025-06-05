Выбросили из машины: появились подробности о найденном в пакете младенце

О произошедшем стало известно 5 июня — об этом сообщили в ГУ МВД России по Ленинградской области. Там отметили, что местные жители нашли пакет с новорожденной у дома 11 по улице Томилина. Позднее ребенка госпитализировали, в текущий момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.