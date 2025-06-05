Тело мужчины нашли в водоеме на северо-востоке столицы

В Москве в водоеме рядом с Алтуфьевским шоссе обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Москве.