Тело мужчины нашли в водоеме на северо-востоке столицы

В Москве в водоеме рядом с Алтуфьевским шоссе обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Москве.
Следователи и криминалисты опрашивают очевидцев на месте происшествия.
— По результатам проверки Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве будет принято процессуальное решение, — передает Telegram-канал «Столичный СК».
22 мая в автомобиле у озера в городе Выкса Нижегородской области обнаружили тела четверых мужчин без признаков насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.