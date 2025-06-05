На Балтике одновременно проходят военно-морские учения России и НАТО

Официально учения названы плановыми, однако их проведение совпало с обострением обстановки в регионе. В середине мая эстонские ВМС при поддержке авиации НАТО пытались задержать в нейтральных водах танкер Jaguar под габонским флагом, следовавший в российский порт Приморск. В операции участвовали корабли, вертолет и польские истребители МиГ-29. Эти действия не увенчались успехом, и судно продолжило движение в российский порт.