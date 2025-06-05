Илон Маск раскрыл шокирующие подробности о подноготной Трампа

Дело Джеффри Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. После его смерти в тюрьме в 2019 году (официально — самоубийство) расследование продолжилось, но многие материалы остаются закрытыми. В списке контактов Эпштейна фигурировали влиятельные персоны, включая политиков и бизнес-элиту, что породило множество теорий заговора.