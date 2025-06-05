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Илон Маск раскрыл шокирующие подробности о подноготной Трампа

Материалы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, потому что в них фигурирует президент США Дональд Трамп. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях на фоне публичного конфликта с главой Белого дома.

Маск обостряет публичный конфликт с Трампом.

Материалы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, потому что в них фигурирует президент США Дональд Трамп. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях на фоне публичного конфликта с главой Белого дома.

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«Настало время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в материалах дела Эпштейна. Именно поэтому их не делают публичными», — написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

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Дело Джеффри Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. После его смерти в тюрьме в 2019 году (официально — самоубийство) расследование продолжилось, но многие материалы остаются закрытыми. В списке контактов Эпштейна фигурировали влиятельные персоны, включая политиков и бизнес-элиту, что породило множество теорий заговора.

Пока администрация Трампа не прокомментировала заявление Маска. Ранее президент отрицал какую-либо причастность к деятельности Эпштейна, заявляя, что прекратил общение с ним задолго до скандала.