Украина атаковала Саратовскую область и регионы РФ ночью: онлайн-трансляция

Украина проводит массированную атаку на регионы России с помощью беспилотников. С налетом дронов столкнулись Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и другие регионы. Сообщалось об отражении ракетной атаки на Крым. Также ВСУ атаковали брянский аэропорт — по словам жителей, началось возгорание. На рассвете вражеский дрон упал на жилой дом в Саратовской области в городе Энгельс. Предварительно, целью атаки БПЛА также стал местный аэродром. URA.RU рассказывает об отражении нападения ВСУ на регионы в своей трансляции.