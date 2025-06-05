Украина атаковала Саратовскую область и регионы РФ ночью: онлайн-трансляция

Украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России.
Украина проводит массированную атаку на регионы России с помощью беспилотников. С налетом дронов столкнулись Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и другие регионы. Сообщалось об отражении ракетной атаки на Крым. Также ВСУ атаковали брянский аэропорт — по словам жителей, началось возгорание. На рассвете вражеский дрон упал на жилой дом в Саратовской области в городе Энгельс. Предварительно, целью атаки БПЛА также стал местный аэродром. URA.RU рассказывает об отражении нападения ВСУ на регионы в своей трансляции.
01:39 Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской области. Угроза есть в поселке Сураж и городе Клинцы. Об этом уведомили местные telegram-каналы.
01:43 Отбой ракетной опасности в Глушковском и Рыльском районах Курской области. Об этом сообщает оперштаб региона.
01:51 Местные telegram-каналы сообщают о пролете дронов ВСУ в сторону Брянска через Суземку. Жителей просят не попадать под обломки при сбитиях БПЛА.
01:57 Враг запустил БПЛА «Лютый». Этот дрон который может пролетать до 1000 километров и нести заряд около 50 килограмм, сообщает telegram-канал оповещения «Радар по всей России».
02:01 Взрыв на территории аэропорта Брянска, предположительно украинские БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
02:16 На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом жителей предупредил губернатор Игорь Артамонов.
02:34 Троих детей погибшей женщины при обстреле еще 5 июня Рыльска в Курской области доставили в больницу в Курск. Это мальчики 6, 10 и 11 лет и их осматривают врачи. После детей заберет Екатерина, сестра погибшей, рассказал в соцсетях врио губернатора региона Александр Хинштейн.
02:39 Из-за угрозы БПЛА введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Калуга, заявляет представитель Росавиации Артем Кореняко.
02:49 Жители Брянска сообщают о взрывах над городом, предварительно работает ПВО.
02:52 Несколько сильных взрывов в Брянске попали на видео. После них, по словам очевидцев, в стороне аэродрома началось возгорание, отмечает telegram-канал SHOT.
02:59 В сторону Тулы летят не меньше 15-ти украинских дронов. Об этом сообщают мониторинговые telegram-каналы.
03:08 За ночь воздушную тревогу в Севастополе объявили уже в пятый раз. Опасность пуска ракет ВСУ, сообщают власти Крыма.
03:21 В Брянске начались отключения сотовой связи в связи с угрозой атаки БПЛА, отмечают местные telegram-каналы.
03:37 В Туле ПВО работает по вражеским дронам. На территории региона объявлен режим опасности из-за атаки БПЛА.
04:40 В Рязани по украинским дронам работает система ПВО, сообщают мониторинговые telegram-каналы.
04:43 В Саратовской области все экстренные службы приведены в полную готовность из-за угрозы БПЛА. Об этом информирует губернатор региона Роман Бусаргин.
04:44 Ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации.
04:50 Жители Саратова и Энгельса сообщают о взрывах и работе ПВО. Предварительно, сбито несколько воздушных целей. Местные рассказали telegram-каналу SHOT, что также слышали звуки, похожие на автоматные очереди.
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04:52 В Энгельсе украинский дрон прилетел в ЖК «Облака». На месте работают пожарные, сообщают местные жители в соцсетях.
04:54 В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. Спецслужбы отслеживают обстановку и угрозы, сообщает региональный оперативный штаб.
05:03 Каналы Саратовской области публикуют первые кадры прилета дрона ВСУ в многоквартирный дом ЖК «Облака». Судя по кадрам, произошло возгорание в одной из квартир на верхнем этаже. Информация о пострадавших уточняется.
05:11 По информации SHOT, причиной пожара на балконе в одном из домов ЖК «Облака» в Энгельсе стали обломки вражеского беспилотника. По словам очевидцев, также повреждено несколько окон и остекление дома. Местные власти и оперативные службы призывают жителей ни в коем случае не подходить к обломкам упавшего дрона.
05:25 Момент взрыва украинского БПЛА у жилого дома в Энгельсе. По информации SHOT, возгорание на балконе одного из верхних этажей удалось потушить.
05:28 Жители Энгельса сообщили о проблемах с интернетом. По словам пользователей из местных чатов, доступ в сеть есть только через Wi-Fi, в то время как мобильный интернет отключился.
05:30 Предварительно, еще одной целью атаки БПЛА является местный аэродром в Энгельсе — часть вражеских дронов летят именно в его направлении, сообщают местные жители в соцсетях.
05:32 Очевидцы сообщают о сильном пожаре на окраине Энгельса в районе местного НПЗ. Атака вражеских дронов на город продолжается.
05:37 Жители Энгельса сообщают, что прозвучало более десятка взрывов. При этом какое-то количество дронов ВСУ судя по звукам пролетов до сих пор находятся в небе над городом.
05:44 В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения из-за угроз БПЛА. Об этом сообщает Росавиация.
05:46 Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
05:53 Предположительно, вражеские дроны попали в НПЗ в Энгельсе. Жители публикуют видео с района нефтеперерабатывающего завода в соцсетях.
06:00 В результате падения обломков беспилотника на дом ЖК «Облака» в городе Энгельс никто не пострадал. На месте работают все экстренные службы, рассказал губернатор Роман Бусаргин.
06:01 После атаки дрона ВСУ многоэтажке в Энгельсе потребуется фасадный ремонт.
От падения БПЛА пострадали верхние этажиФото: telegram-канал SHOT.
07:14 В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
07:17 В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
07:29 В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации.
07:34 Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку противника, уничтожив БПЛА в Шолоховском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. По словам врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, сейчас вся информация уточняется.
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07:43 Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских БПЛА в Тульской области. В результате этого пострадали три человека, они доставлены в больницу, заявил Дмитрий Миляев.
07:53 В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. об этом сообщили в Росавиации.
08:14 Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары. Информацию уточнили в Росавиации.
08:15 В Воронежской области сбито более пяти дронов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Опасность атаки БПЛА в области сохраняется.
08:24 Пять беспилотников уничтожены ночью на границе Обнинска и Боровского района в Калужской области, обломки одного дрона упали на дорогу и повредили четыре автомобиля. При этом пассажиры серьезных травм не получили, сообщил глава региона Владислав Шапша.
08:30 ВСУ этой ночью атаковали город Мичуринск в Тамбовской области. В результате налета над городом произошло несколько взрывов, а в районе одного из местных предприятий в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар. Дороги вокруг на некоторое время перекрыли, на место приехали пожарные, огонь удалось потушить. Предварительно, пострадавших нет. Официальной информации пока не было, передает telegram-канал Shot.
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09:41 В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Информацию передают представители Росавиации.
09:58 Российская ПВО уничтожила за ночь 174 украинских дрона, сообщило Минобороны. Также над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
10:14 ВСУ попытались массированно ударить по Брянской области — уничтожено 46 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет.
10:19 В ночь на 6 июня террористический украинский режим атаковал беспилотниками город Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы. На месте инцидента работают правоохранительные органы, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в своем telegram-канале.
10:58 Этой ночью над Орловской областью уничтожено 20 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
11:18 На этом URA.RU завершает трансляцию. Спасибо, что были с нами!