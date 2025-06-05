Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали два мирных жителя

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате пострадали два мирных жителя. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
— Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали два мирных жителя, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Атаки, в основном с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), зафиксированы в Волоконовском, Белгородском, Шебекинском, Грайворонском и Борисовском районах.
В Волоконовском районе в селе Волчья Александровка в результате удара FPV-дрона ранены две женщины. В районе также повреждены дома и автомобили.
В Белгородском районе зафиксированы повреждения домов, заборов, автомобилей и линии электропередачи. В Шебекинском городском округе повреждены дома, оборудование сельхозпредприятия и грузовой транспорт. В селе Пороз Грайворонского округа нарушено электроснабжение. В Борисовском районе повреждено подсобное помещение. Информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что украинские военные в Волновахе в Донецкой Народной Республике расстреляли из танка больницу, где их лечили.