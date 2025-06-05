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Богомаз: ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, ранен житель

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением FPV-дронов в селе Старые Юрковичи Климовского района ранен местный житель. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, назвав действия ВСУ «подлыми преступлениями».

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением FPV-дронов в селе Старые Юрковичи Климовского района ранен местный житель. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, назвав действия ВСУ «подлыми преступлениями».

— Очередные подлые преступления украинских нацистов. ВСУ атаковали FPV-дронами село Старые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил местный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате сброса взрывного устройства поврежден автомобиль. Он также призвал местных жителей соблюдать все необходимые меры безопасности.

Незадолго до этого стало известно, что пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, в результате чего пострадали два мирных жителя.