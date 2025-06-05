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Энергетики в Минской области продолжают работать в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения

По состоянию на 23.00, аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением электроснабжения в 85 населенных пунктах Минской области.

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области энергетики продолжают работать в усиленном режиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП «Минскэнерго».

По состоянию на 23.00, аварийно-восстановительные бригады работают над восстановлением электроснабжения в 85 населенных пунктах Минской области.

В устранении последствий непогоды на текущий момент задействовано 39 аварийных бригад и 48 единиц спецтехники.

Активные восстановительные работы будут продолжаться и в ночное время до полного устранения всех неполадок.

«Мы прикладываем все усилия для восстановления электроснабжение пострадавших районов в кратчайшие сроки», — проинформировали в «Минскэнерго».-0-