Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу

«По прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами. По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — говорится в заявлении.