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Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Еще 14 детей, ехавших на поезде из Екатеринбурга в Анапу, попали в больницу с норовирусом, сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области.

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Источник: © РИА Новости

Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что восемь детей из того же поезда отравились, их госпитализировали в Воронежской области.

«По прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами. По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — говорится в заявлении.

Остальных детей направили в изолятор лагеря «Жемчужина России» под медицинское наблюдение.

При этом в состоянии тех, кто попал в больницу в Воронежской области, наметилась положительная динамика. Детей готовят к выписке, добавили в пресс-службе.

«Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии», — подчеркнули там.

В свою очередь, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. В ведомстве также заявляли, что, по предварительным данным, причиной заболевания стала норовирусная инфекция.