Еще 14 детей, ехавших на отдых с Урала в Анапу, попали в больницу

Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что восемь детей из того же поезда отравились, их госпитализировали в Воронежской области.
«По прибытии поезда в Анапу все дети были направлены в городскую детскую больницу для осмотра врачами-инфекционистами. По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — говорится в заявлении.
Остальных детей направили в изолятор лагеря «Жемчужина России» под медицинское наблюдение.
При этом в состоянии тех, кто попал в больницу в Воронежской области, наметилась положительная динамика. Детей готовят к выписке, добавили в пресс-службе.
«Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии», — подчеркнули там.
В свою очередь, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. В ведомстве также заявляли, что, по предварительным данным, причиной заболевания стала норовирусная инфекция.