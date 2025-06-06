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В Пулково объявили поиски сбежавшего из переноски пса по кличке Малыш

Джек-рассел-терьер в петербургском аэропорту Пулково открыл переноску и сбежал во время разгрузки багажа.

Источник: Аргументы и факты

В петербургском аэропорту Пулково произошёл инцидент: во время разгрузки багажа джек-рассел-терьер по кличке Малыш самостоятельно выбрался из переноски и сбежал.

Сейчас ведутся активные поиски животного, о чём сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что перелёты являются серьёзным стрессом для домашних животных, поэтому важно строго соблюдать требования к их перевозке. Переноска должна быть прочной и надёжно закрываться, чтобы исключить возможность побега или травм. Также необходимо убедиться, что питомец не может просунуть голову, лапы или хвост за пределы контейнера.

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