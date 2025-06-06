В Пулково объявили поиски сбежавшего из переноски пса по кличке Малыш

Отмечается, что перелёты являются серьёзным стрессом для домашних животных, поэтому важно строго соблюдать требования к их перевозке. Переноска должна быть прочной и надёжно закрываться, чтобы исключить возможность побега или травм. Также необходимо убедиться, что питомец не может просунуть голову, лапы или хвост за пределы контейнера.