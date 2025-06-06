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Богомаз: ВСУ атаковали село в Брянской области FPV-дронами, есть пострадавший

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Старые Юрковичи Климовского района Брянской области с использованием FPV-дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

В результате атаки осколочные ранения получил местный житель, которому оперативно была оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждён автомобиль.

«Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники неоднократно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, где расположен уникальный полномасштабный тренажёр реакторного зала. В результате одной из атак дрон попал в крышу корпуса с тренажёрным залом. Данный учебно-тренировочный центр является уникальным объектом, предназначенным для подготовки и повышения квалификации специалистов атомной энергетики.