Богомаз: ВСУ атаковали село в Брянской области FPV-дронами, есть пострадавший

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники неоднократно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, где расположен уникальный полномасштабный тренажёр реакторного зала. В результате одной из атак дрон попал в крышу корпуса с тренажёрным залом. Данный учебно-тренировочный центр является уникальным объектом, предназначенным для подготовки и повышения квалификации специалистов атомной энергетики.