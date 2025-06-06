Shot: Взрыв прогремел в районе аэродрома Брянска

Незадолго до этого, стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением FPV-дронов в селе Старые Юрковичи Климовского района ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, назвав действия ВСУ «подлыми преступлениями».