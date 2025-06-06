Брянский аэропорт атаковали ВСУ

Брянская область уже неоднократно становилась целью атак с использованием беспилотников: ранее, в результате подобных ударов, в городе были повреждены жилой дом и автомобили, а также фиксировались попытки массированных атак, которые отражались силами ПВО. В ночь на 20 мая российские военные сообщали о нейтрализации восьми БПЛА, запущенных со стороны Украины, без жертв и серьезных разрушений.