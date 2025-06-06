Автобус с пассажирами загорелся на трассе Алматы — Ташкент

Инцидент, как сообщили в МЧС, произошёл во время остановки транспорта. Когда пожарные прибыли на место вызова, автобус уже был полностью охвачен огнём. Площадь возгорания распространялась стремительно, однако сотрудники МЧС Казахстана отреагировали оперативно и профессионально — им удалось быстро локализовать и ликвидировать пламя, не допустив его распространения на другие объекты и участки трассы.