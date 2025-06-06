Автобус с пассажирами загорелся на трассе Алматы — Ташкент

Инцидент, как сообщили в МЧС, произошёл во время остановки транспорта. Когда пожарные прибыли на место вызова, автобус уже был полностью охвачен огнём. Площадь возгорания распространялась стремительно, однако сотрудники МЧС Казахстана отреагировали оперативно и профессионально — им удалось быстро локализовать и ликвидировать пламя, не допустив его распространения на другие объекты и участки трассы.
По предварительным данным, на момент пожара в автобусе находились 40 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Людей эвакуировали, и все они смогли продолжить путь на попутном транспорте.
Специалисты отмечают, что происшествие случилось на оживлённом участке дороги, где любое промедление могло обернуться куда более серьёзными последствиями. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что именно слаженные действия огнеборцев позволили избежать человеческих жертв и минимизировать ущерб.
Причины возгорания пока выясняются. На месте работают эксперты, которым предстоит установить техническое состояние автобуса и возможные нарушения техники безопасности.