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Автобус с пассажирами загорелся на трассе Алматы — Ташкент

ЧП произошло в Жуалынском районе Жамбылской области на 553-м километре автодороги международного значения Алматы — Ташкент, где внезапно вспыхнул пассажирский автобус, передает ИА El.kz. Инцидент.

Источник: МЧС РК

Инцидент, как сообщили в МЧС, произошёл во время остановки транспорта. Когда пожарные прибыли на место вызова, автобус уже был полностью охвачен огнём. Площадь возгорания распространялась стремительно, однако сотрудники МЧС Казахстана отреагировали оперативно и профессионально — им удалось быстро локализовать и ликвидировать пламя, не допустив его распространения на другие объекты и участки трассы.

По предварительным данным, на момент пожара в автобусе находились 40 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Людей эвакуировали, и все они смогли продолжить путь на попутном транспорте.

Специалисты отмечают, что происшествие случилось на оживлённом участке дороги, где любое промедление могло обернуться куда более серьёзными последствиями. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что именно слаженные действия огнеборцев позволили избежать человеческих жертв и минимизировать ущерб.

Причины возгорания пока выясняются. На месте работают эксперты, которым предстоит установить техническое состояние автобуса и возможные нарушения техники безопасности.