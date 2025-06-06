Германия подняла самолеты по тревоге из-за российского Ил-20 над Балтикой

Истребители военно-воздушных сил Германии были подняты по тревоге 5 июня из-за пролета российского самолета Ил-20 над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя Бундесвера. Самолеты были подняты посреди ночи.