Во Владивостоке сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 500 кв. м

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание в двухэтажном многоквартирном доме во Владивостоке. По прибытии пожарных горела крыша по всей площади дома, произошло обрушение конструкций здания. Сейчас пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, огнеборцы были на месте возгорания на улице Володарского через пять минут после его начала. В настоящий момент на месте работают 66 человек личного состава и 16 единиц техники.