Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море

Самолет модели Citation C500 с регистрационным номером YV3217, на борту которого находились два пилота и три пассажира, вылетел во вторник в 19.57 (02.57 мск среды) из международного аэропорта Майкетия в направлении острова Маргарита. Почти сразу после вылета связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с радаров.