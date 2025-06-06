Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море

«Командование береговой охраны 4 июня в 15.39 по местному времени (22.39 мск) зафиксировало первый контакт с фрагментами фюзеляжа, спасательными жилетами, а также останками тел в точке с координатами 10°42»14«N / 066°59»00«W», — говорится в сообщении.
Самолет модели Citation C500 с регистрационным номером YV3217, на борту которого находились два пилота и три пассажира, вылетел во вторник в 19.57 (02.57 мск среды) из международного аэропорта Майкетия в направлении острова Маргарита. Почти сразу после вылета связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с радаров.
По информации INAC, спустя полчаса после первой находки в море были найдены документы, принадлежавшие членам экипажа. Позднее, экипаж вертолета ВВС Венесуэлы обнаружил в открытом море дополнительные обломки, подтвердив, что они относятся к разыскиваемому воздушному судну. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.