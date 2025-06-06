В подмосковном Раменском начался пожар возле промзоны

О пожаре сообщили жители местной деревни Сафоново.
В деревне Сафоново Раменского района Московской области вечером 5 июня заметили крупный пожар неподалеку от промзоны. Видео удалось заснять местным жителям.
«Жители деревни Сафоново в Раменском районе в Подмосковье сообщают о пожаре недалеко от промзоны. Информация уточняется», — говорится в сообщении telegram-канала «Осторожно, Москва».
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.
Ранее в Московской области уже фиксировались крупные пожары на промышленных объектах. В мае 2025 года в поселке Новый под Красногорском загорелся металлический ангар с резиновой продукцией, площадь возгорания тогда достигла четырех тысяч квадратных метров.