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В подмосковном Раменском начался пожар возле промзоны

В деревне Сафоново Раменского района Московской области вечером 5 июня заметили крупный пожар неподалеку от промзоны. Видео удалось заснять местным жителям.

О пожаре сообщили жители местной деревни Сафоново.

В деревне Сафоново Раменского района Московской области вечером 5 июня заметили крупный пожар неподалеку от промзоны. Видео удалось заснять местным жителям.

«Жители деревни Сафоново в Раменском районе в Подмосковье сообщают о пожаре недалеко от промзоны. Информация уточняется», — говорится в сообщении telegram-канала «Осторожно, Москва».

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Московской области. Ответ ожидается.

Ранее в Московской области уже фиксировались крупные пожары на промышленных объектах. В мае 2025 года в поселке Новый под Красногорском загорелся металлический ангар с резиновой продукцией, площадь возгорания тогда достигла четырех тысяч квадратных метров.