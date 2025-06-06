В Якутии мать, оставившая сына голодным, угрожала полиции ножом

Инцидент произошел 31 мая в поселке Сангар. Полицейские обнаружили пьяную женщину, рядом с которой находился ее маленький сын, признавшийся, что за весь день съел только пачку лапши быстрого приготовления. Когда женщину разбудили и предложили проехать в отдел полиции, она начала проявлять агрессию, схватила нож и угрожала стражам порядка.