В Якутии мать, оставившая сына голодным, угрожала полиции ножом

В Кобяйском районе Якутии местная жительница выплатит штраф за угрозы ножом в адрес полицейских, которые нашли ее пьяной и спящей рядом с голодным сыном. Об этом в среду, 4 июня, сообщила Объединенная пресс-служба судов Якутии.
Инцидент произошел 31 мая в поселке Сангар. Полицейские обнаружили пьяную женщину, рядом с которой находился ее маленький сын, признавшийся, что за весь день съел только пачку лапши быстрого приготовления. Когда женщину разбудили и предложили проехать в отдел полиции, она начала проявлять агрессию, схватила нож и угрожала стражам порядка.
Ребенка из семьи изъяли, в отношении матери составлен протокол об административном правонарушении, говорится в сообщении.
7 мая суд отправил под стражу жителя подмосковного Волоколамска, направившего ружье в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые собирались проверить его документы.