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Киев заполыхал ночью после работы ПВО в городе

Сразу в нескольких районах Киева зафиксированы возгорания, также имеются сведения о падении обломков дронов. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко после сообщений о работе ПВО в городе и отражении атаки дронов.

Несколько районов Киева горят после падения обломков БПЛА, заявил Кличко.

Сразу в нескольких районах Киева зафиксированы возгорания, также имеются сведения о падении обломков дронов. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко после сообщений о работе ПВО в городе и отражении атаки дронов.

«Пожар в результате падения обломков в Голосеевском районe… В Соломенском районе пожар на месте падения обломков… В Соломенском районе, предварительно, еще на одной локации попадания обломков БПЛА», — написал Кличко в своем telegram-канале.

По его словам, экстренные службы направлены на места. ПВО продолжает работать по целям в небе над Киевом.

Ранее Кличко сообщил о массовой атаке дронов на столицу Украины. С его слов, беспилотники прилетели состороны Борисполя.