В Иркутской области на борту самолета задержали лидера банды экстремистов

Лидера экстремистской организации задержали на борту самолета в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме и МВД региона, 33-летний ранее судимый житель Черемхова пытался разбить свой телефон, чтобы скрыть улики.
Подозреваемый возглавлял неформальную группировку. В число его обязанностей входила координация действий подчиненных, распространение идеологии запрещенного в России движения, сбор денег и другое.
— Оперативники задержали еще восемь его сторонников в возрасте от 19 до 37 лет, большинству избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщают в пресс-службе ведомств.
Следователи завели уголовные дела по статьям об организации и участии в работе экстремисткой организации. Разбирательство продолжается, в это время оперативники выясняют, были ли другие участники группировки, также ищут пострадавших от их действий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 57-летний мужчина вместе с сестрой покушались на убийство ребенка.