Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области на борту самолета задержали лидера банды экстремистов

33-летний мужчина пытался уничтожить телефон, чтобы скрыть улики.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Лидера экстремистской организации задержали на борту самолета в Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме и МВД региона, 33-летний ранее судимый житель Черемхова пытался разбить свой телефон, чтобы скрыть улики.

Подозреваемый возглавлял неформальную группировку. В число его обязанностей входила координация действий подчиненных, распространение идеологии запрещенного в России движения, сбор денег и другое.

— Оперативники задержали еще восемь его сторонников в возрасте от 19 до 37 лет, большинству избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщают в пресс-службе ведомств.

Следователи завели уголовные дела по статьям об организации и участии в работе экстремисткой организации. Разбирательство продолжается, в это время оперативники выясняют, были ли другие участники группировки, также ищут пострадавших от их действий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 57-летний мужчина вместе с сестрой покушались на убийство ребенка.